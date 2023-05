Sampdoria-Sassuolo, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Negli ospiti neroverdi senza Frattesi, non convocato, spazio a Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio; Harroui, Lopez, Matheus Henrique. Tridente offensivo affidato a Berardi, Pinamonti e Bajrami.

Probabili formazioni e dove vederla in tv — Il match tra Sampdoria e Sassuolo è in programma, come detto, oggi venerdì 26 maggio 2023 allo stadio Ferraris di Genova: calcio d'inizio previsto alle ore 20:45 per la 37esima giornata di Serie A.

La gara sarà visibile su DAZN. Per seguirlo in tv, dunque, sarà necessario scaricare l'app ufficiale di DAZN dalle smart tv oppure da uno dei tanti dispositivi mobili disponibili (console PlayStation o XBox, Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast o TIMVISION Box) in caso di tv di non ultima generazione.

L'alternativa per seguire Sampdoria-Sassuolo in tv è costituita da Sky Sport, che trasmetterà la partita sui canali Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e sul numero 251 del satellite. In streaming sempre con DAZN, Sky Go e NOW.

Di seguito anche le probabili formazioni nel dettaglio:

SAMPDORIA (4-4-2): Ravaglia; Zanoli, Murillo, Nuytinck, Augello; Leris, Winks, Rincon, Djuricic; Gabbiadini, Quagliarella. All. Stankovic.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio; Harroui, Lopez, Matheus Henrique; Berardi, Pinamonti, Bajrami. All. Dionisi.