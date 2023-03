Sampdoria, senti Marco Rossi: “Ferrero si faccia da parte. Ne ha combinato di ogni”

Le parole del CT dell'Ungheria ed ex blucerchiato.

Parere illustre sul momento della Sampdoria è arrivato dall'attuale CT dell' Ungheria Marco Rossi , nonché ex blucerchiato. Parlando a Sportitalia, il commissario tecnico ha detto la sua sulla situazione della società, tra campo e vicende societarie.

Piuttosto forte e diretto il commento su Massimo Ferrero, ex patron ancora azionista di maggioranza tramite la figlia: "Parliamo di una persona (Ferrero ndr) che ne ha combinate di ogni, e se è odiato a 360 gradi da tutta la piazza blucerchiata un motivo ci sarà, non credo stia facendo il bene della Sampdoria", ha detto Marco Rossi .

E ancora: "Le sue dichiarazioni su Lanna? Ha accettato questo incarico per il bene della Samp, non per altro. Attaccarlo è davvero ingiusto. Ferrero deve farsi definitivamente da parte, deve subentrare qualche persona seria".