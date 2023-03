Sampdoria, incontro con i creditori: chiesto un 40% di sconto

Un’altra giornata importante per il futuro della Sampdoria si è consumata ieri fra incontri per il piano di risanamento dei conti e quelli con i creditori.

Come riferisce l’edizione odierna de Il Secolo XIX, il consiglio di amministrazione dei blucerchiati ha incontrato PwC Italia , società specializzata nei servizi di revisione e consulenza strategica alle imprese. PwC sta aiutando la Samp nel suo piano di rientro dal debito, che deve sempre rimanere aggiornato per una richiesta diretta dalle banche.

Si tratta, invece, sugli importi dei contratti da marzo a quella data. Da quel che filtra, la linea seguita è quella di proporre, almeno per quanto riguarda i creditori più “grandi”, uno sconto di circa il 40% rispetto alla cifra prevista dai contratti in essere. Uno degli accordi più delicati e importanti da raggiungere è quello con la società degli stewards. In loro assenza, non si possono giocare le partite al Ferraris.