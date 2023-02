Sampdoria, vocali di Lanna e ipotesi cessione a fondo USA: cosa filtra

Continua a tenere banco in quel di Genova, sponda blucerchiata, la cessione della Sampdoria, unica soluzione che può salvare il club. Dopo la testa di maiale recapitata a Corte Lambruschini, pare che da qualche giorno, come riportano diversi media citando Il Secolo XIX, starebbero circolando dei messaggi vocali che riguardano proprio il passaggio di proprietà della società ad un fondo di primaria importanza in America.