Sampdoria, Winks: “Ora sto bene. Lotteremo fino alla fine”

Le parole del calciatore blucerchiato dopo i primi minuti contro l'Empoli.

Redazione ITASportPress

Arrivano da Il Secolo XIXle parole di HarryWinks, calciatore della Sampdoria, sulla sua situazione personale dopo l'esordio in maglia blucerchiata arrivato nel match contro l'Empoli. L'ex Tottenham ha superato, finalmente, i problemi fisici e promette grandi prestazioni e soprattutto lotta da qui alla fine della stagione.

Definito nell'ambiente societario "il miglior acquisto di gennaio", il centrocampista inglese ha parlato della sua grande voglia di fare bene e di aiutare la squadra a raggiungere l'importante traguardo della salvezza.

Sampdoria, le parole di Winks Si parte dalle sue condizioni: "Sono in forma, mi sento bene. Le sensazioni sono positive perché dopo sei mesi durissimi fuori per infortunio sono tornato a giocare. Non sono contento per il risultato. In un’altra occasione, ci saremmo portati a casa almeno un punto. Ma, a livello individuale, personale, lunedì è stata una giornata positiva", ha detto il centrocampista della SampdoriaWinks.

"Sono ancora scioccato per la decisione dell’arbitro, ma i tifosi, come sempre sono stati incredibili. E noi continueremo a lottare per il resto della stagione. A Empoli era la prima volta che giocavo davanti ai nostri tifosi. Sono incredibili. Sostengono la squadra per tutta la partita, indipendentemente dal risultato. Sono stati straordinari. Da quando sono arrivato ho notato la passione dei tifosi, di persona e anche in televisione. Ma sentire il loro sostegno in campo è stato davvero speciale".

E ancora: "La Sampdoria mi è stata tantissimo dietro, per settimane ho ricevuto le telefonate di Mattia Baldini. Mi ha fatto capire, e ho capito, quanto fortemente mi volesse la Sampdoria. Sentirmi desiderato ha fatto la differenza".

Il prossimo match vedrà i blucerchiati di Stankovic sfidare in campionato l'Udinese nella 19^ giornata di Serie A. Probabile che l'inglese possa anche partire nell'undici titolare o, quantomeno, far parte del match a gara in corso.