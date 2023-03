Sampdoria, Zanoli: “Salvezza possibile. Stankovic? Ecco cosa mi dice”

Tra i protagonisti in positivo delle ultime gare della Sampdoria anche il giovane esterno Alessandro Zanoli che ha parlato della sua esperienza in blucerchiato e della corsa alla salvezza.

Nella vittoria casalinga contro l'Hellas Verona c'è stato anche il suo zampino. Parliamo di Alessandro Zanoli , calciatore in forza alla Sampdoria , e indubbiamente tra le poche note liete di casa blucerchiata delle ultime gare. L'esterno ha parlato a TMW raccontando le sue emozioni e ambizioni per il proseguimento della stagione.

GOL - Sulla rete messa a segno contro il Verona: "Questo gol non me lo scorderò mai. Sia per la vittoria che per il mio primo gol in Serie A sotto la gradinata. E' il sogno di ogni bambino", ha detto Zanoli.