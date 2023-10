San Siro, Sala chiama l’Inter: “Se rimangono, più che disposti ad aiutare…”

Continua a far discutere la decisione di Inter e Milan di munirsi di stadi di proprietà e lasciare in via definitiva il Giuseppe Meazza, meglio conosciuto come SanSiro. Mentre per i rossoneri la strada è ormai intrapresa e difficilmente si tornerà indietro, per i nerazzurri forse qualcosa si può ancora fare. Ed è proprio in quest'ottica che il sindaco di Milano Beppe Sala si unisce al discorso, garantendo per il club nel caso decidesse di rimanere. "Se una delle due squadre decidesse di rimanere a San Siro sarebbe una gran bella cosa per noi e il Comune non sarebbe disponibile ad aiutare, di più. Non conosco i progetti dei due club, ma a giudicare da quanto si legge e si vede sono più avanti i rossoneri. Qualcosa si può fare? Vediamo..." ha dichiarato il primo cittadino cittadino a margine del raduno interregionale dell'associazione Arma Aeronautica.