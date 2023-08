Sassuolo-Atalanta, probabili formazioni e dove vederla in tv

Nella formazione emiliana dovrebbero trovare spazio in campo capitan Consigli in porta nonostante l'arrivo di Cragno che sarà un sostituto all'altezza. In difesa Toljan, Viti, Erlic, Vina. In mezzo regia di Lopez e Matheus Henrique. Sulla trequarti ci saranno Defrel, Bajrami e Laurienté che agiranno a sostegno di Pinamonti.