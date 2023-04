Sassuolo, Dionisi: “Con la squadra fissato obiettivo ma non lo dirò. Col Torino…”

Il tecnico dei neroverdi ha parlato in conferenza stampa in vista della gara contro il Torino in programma domani, lunedì 3 aprile.

Redazione ITASportPress

Vigilia di campionato per il Sassuolodi Alessio Dionisi che domani sfiderà alle 20:45 il Torino per la gara di Serie A. Intervenuto in conferenza stampa, il mister ha presentato la gara: "La pausa è arrivata al momento giusto. Ripartire non è semplice per nessuno, due settimane sono importanti per lavorare ma non ci siamo allenati a ranghi completi. Chi è rientrato dalla Nazionale sta bene, salvo problemini dell'ultima ora avremo tutti a disposizione o quasi e questa è una cosa molto positiva".

Sulla classifica e gli stimoli che arrivano da questo match: "Potrebbe essere una motivazione in più. Io ho messo un obiettivo con i ragazzi che non vi dirò perché è nostro. Se ora parliamo di poterci giocare qualcosa col Torino e le altre è per quello che i ragazzi hanno fatto in 27 gare ma soprattutto nelle ultime 8 dove per me, e non solo per me, ma siamo una realtà importante ma piccola e non ne parla nessuno, qualcosa di straordinario".

Dionisi ha poi parlato del suo futuro e del rinnovo: "Io sinceramente ancora non lo so. Non è una cosa che non mi fa dormire, non mi toglie serenità. So quello che pensano di me i dirigenti, so qual è il mio obiettivo e il nostro, ovvero fare il meglio da qui alla fine, cercare di ottenere con la squadra di fare più punti e poi a tempo debito si parlerà di questo e se le condizioni ci saranno perché no, si andrà dopo Pasqua, ma il resto chiedetelo alla società, non spetta a me".