Sassuolo, presentata la maglia away 2023-24

Ispirato allo Spazialismo, il nuovo Kit è realizzato nella colorway total PUMA White come fosse un’opera monocromatica sulla quale spiccano delle stripes oblique in verde (Green Bee) a ricordare dei tagli netti che squarciano il tessuto, regalando un effetto dirompente per un nuovo concetto di estetica che vuole rivelare l’essenza, l’anima del Club e una vera e propria apertura verso un nuovo futuro. Il collo a V a contrasto richiama i colori sociali del Sassuolo, nero (PUMA Black) sulla parte frontale e verde (Green Bee) su quella posteriore. Completano il kit, i pantaloncini e i calzettoni nella colorway PUMA White con dettagli verdi (Green Bee) a contrasto.

La nuova maglia dalla vestibilità regular combina tessuti in 100% poliestere riciclato con l’avanzata tecnologia di termoregolazione PUMA dryCELL, un sistema di gestione dell’umidità migliorato che assicura la perfetta temperatura corporea. Combinata a un design senza cuciture, la maglia offre le ultime novità in termini di vestibilità per garantire prestazioni ottimali e una struttura jacquard ultraleggera nella parte posteriore per migliorare la traspirabilità durante le prestazioni intense.

Il nuovo Away Kit dell’U.S. Sassuolo Calcio è disponibile, a partire da oggi, online sul sito www.store.sassuolocalcio.it, presso il Sassuolo Official Store e in selezionati football retailer", questa la nota del club.