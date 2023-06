La dirigenza del Sassuolo comincia a muovere i primi passi in ottica calciomercato. A finire nel mirino dei neroverdi, secondo quanto riportato da tuttoc.com, il centrocampista Nicolò Contiliano. Il classe 2004 dopo una stagione da vero protagonista con la maglia del club estense, potrebbe passare direttamente alla massima divisione del campionato italiano. Sebbene non sia l'unico profilo adocchiato dagli emiliani, infatti oltre a lui ci sarebbe anche Mattea Prati.

I DETTAGLI – Il promettente diciottenne in Serie B, nella stagione 2022/2023, ha accumulato 8 presenze, un assist e ben 678’ all’interno dell’ambito rettangolo verde con la prima squadra. Inoltre il gioiellino del vivaio biancazzurro si è fatto notare nelle partite disputate in Primavera 2, grazie ai 21 gettoni, 1 rete e 1.775’ in campo. Se tale background permetterà al campione in erba di fare il salto di qualità in Serie A, lo scopriremo presto.