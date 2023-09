Sassuolo-Verona, probabili formazioni e dove vederla in tv

Sassuolo e Verona scenderanno in campo oggi alle 18:30 nella gara valida per il primo anticipo della terza giornata di Serie A. Momenti opposti, stati d'animo nettamente differenti quelli di emiliani e veneti: la squadra di Dionisi è ancora a quota zero punti dopo le due sconfitte per 0-2 contro Atalanta e Napoli. Il Verona di Baroni è invece "on fire" e veleggia al primo posto assieme alle big, a punteggio pieno: battute Empoli e Roma, la squadra gialloblù vorrebbe correre ancora.