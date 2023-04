Scudetto? Napoli lo vede già e si prepara alla festa contro la Salernitana

Gli scenari festa scudetto per il Napoli, che al verificarsi delle condizioni potrebbe laurearsi Campione d'Italia già contro la Salernitana

Il Napoli si appresta a festeggiare la vittoria dello scudetto e ad esser incoronato Campione d'Italia. Successivamente al successo collezionato contro la Juventus all'Allianz Stadium, i partenopei hanno aumentato nuovamente la distanza sulla seconda in classifica - la Lazio - e potrebbero trionfare già settimana prossima contro la Salernitana.

Ma cosa serve al Napoli per diventare Campione d'Italia già settimana prossima? Vittoria contro la Salernitana - non una passeggiata vista la situazione dei granata - e lo stop della Lazio (sconfitta e pareggio). A ciò può venire in aiuto l'Inter di Simone Inzaghi, prossimi avversari dei biancocelesti e alla ricerca dei punti Champions.