Serie A, club che spendono di più per gli agenti: Juventus domina, Milan…

Nonostante si creda che il campionato di Serie A sia tra i più poveri del panorama europeo, quest'ultimo si è potuto comunque permettere grandi spese per commissioni agli agenti. Seppur gran parte di queste siano state effettuate solo da determinati club. La Federcalcio ha pubblicato, in base all’art.8 sulla trasparenza, i Compensi dei Procuratori Sportivi per l’anno 2022 che vedono proprio la Juventus in testa con la spesa di 51.336.558 euro.