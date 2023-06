Serie A, annunciata la data per il calendario 2023-24

Insomma, tutto è pronto per una nuova stagione del massimo campionato italiano dove sarà caccia ai campioni d'Italia del Napoli.

Come specificato nel comunicato, gli appassionati potranno vedere la diretta dell'evento e della nascita del calendario sulla piattaforma DAZN e sul canale Youtube della Lega Serie A.

Nei prossimi giorni saranno svelate anche le modalità di sorteggio e tutte le regole da tenere in considerazione per la compilazione del calendario. Nelle ultime stagioni anche la Serie A ha deciso di optare per il cosiddetto calendario asimmetrico, con l’ordine delle partite di andata diverso da quello delle gare di ritorno.