Serie A, gare dal venerdì al lunedì: sabato sera partita in chiaro?

Come spiega La Gazzetta dello Sport, si tratta di un’ipotesi,ma funzionale ad un cambiamento dell’offerta. Tutto dipende dalle offerte dei broacaster che, come al solito sono DAZN, Sky e Mediaset- Non è detto che si proceda con la formula con un broadcaster detentore di tutta l’esclusiva (DAZN), un altro con alcune partite in co-esclusiva (Sky), un nuovo ingresso per la gara in chiaro (Mediaset).