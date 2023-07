Sorteggio calendario Serie A: orario e dove vederlo in tv e streaming

CRITERI - Ci sono paletti per la prima giornata, ma anche per la seconda, la quinta, la sesta e la trentottesima. In questi turni non possono esserci derby e non possono esserci sfide tra le prime 7 classificate dello scorso campionato: Napoli, Lazio, Inter, Milan, Roma, Atalanta e Juventus. Inoltre le squadre che disputano le coppe europee non possono affrontarsi nei turni che precedono o seguono le coppe. Chi ha giocato in casa la prima giornata lo scorso anno non lo potrà fare in questo campionato. Il calendario sarà asimmetrico, ovvero che le sfide del girone di ritorno non corrisponderanno, nell'ordine, a quelle di andata.