Spezia-Inter, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Spezia a quota 21 punti in classifica e a caccia di maggiore serenità per evitare il rientro del Verona in chiave salvezza. La squadra di Semplici hanno ottenuto 2 pareggi consecutivi, contro Udinese in trasferta (2-2) ed Hellas Verona in casa (0-0). Davanti al proprio pubblico proverà oggi ad ottenere un grande risultato. Nzola guiderà l'attacco degli Aquilotti con Gyasi, Shomurodov e Zurkowski appena dietro a sostenerlo.

Sponda Inter, i nerazzurri sono reduci dalla vittoria di domenica in casa contro il Lecce ma devono fare i conti con l'impegno di Champions della prossima settimana. Per questo è possibile che mister Inzaghi opti per qualche cambio. Lukaku e Lautaro Martinez dovrebbero comunque essere al loro posto in avanti. Torna Brozovic dall'inizio in cabina di regia. In difesa De Vrij scalpita per far rifiatare Acerbi.