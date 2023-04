Spezia-Lazio, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Spezia-Lazio si gioca oggi, venerdì 14 aprile 2023 alle ore 20:45, come anticipo (il secondo di giornata) per la 30esima sfida del campionato di Serie A.

Spezia-Lazio, le ultime

Match molto importante al Picco dove Spezia e Lazio si daranno battaglia per ottenere un risultato positivo per ambizioni differenti. I padroni di casa di mister Semplici cercano punti per allontanarsi dalle zone pericolose della classifica e mettere ulteriore margine sulle ultime tre della graduatoria. Ospiti in difesa del secondo posto che varrebbe un ottimo piazzamente in Champions per la prossima stagione.