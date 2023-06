Spezia-Verona, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Spezia-Verona, le ultime

Si gioca, come detto, in campo neutro lo spareggio per restare in Serie A. Lo Spezia di Semplici dovrebbe affidarsi ad un solito 3-5-2 con Dragowski in porta. Wisniewski, Ampadu e Nikolaou in difesa. Ferrer, Bourabia, Ekdal, Esposito, Reca da destra a sinistra in mezzo al campo e al duo Shomurodov-Nzola in attacco.