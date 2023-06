Tardelli: “Juventus, Allegri deve avere i giocatori giusti. Su Giuntoli…”

L'ex storico calciatore ha detto la sua su cosa serva nell'ambiente bianconero per ripartire nella nuova stagione.

La Juventus inizia a preparare la prossima e lo fa ancora con Massimiliano Allegri alla guida. Dopo la stagione deludente, condita dalle note vicende extra campo, i bianconeri devono ripartire. Per farlo, Marco Tardelli , storico ex calciatore e campione del mondo con l'Italia, ha le idee chiare e a Tuttosport ha spiegato il suo punto di vista.

Parlando del tecnico: "Tutti gli uomini sono giusti, basta avere i giocatori giusti. Non ho mai visto vincere l’Avellino anche con un grande allenatore. Vedremo come andrà il mercato. E credo che Allegri avrebbe dovuto avere un “compagno” vicino, nel senso di un tipo alla Marotta, un dirigente che lo accompagnasse. Invece si è ritrovato da solo a gestire una situazione abbastanza difficile", ha detto Tardelli facendo riferimento al futuro dell'allenatore toscano in bianconero.