Tacchinardi: “La Juventus la più odiata. Allegri solo. Servono Del Piero e Giuntoli”

Il punto di forza della Juventus, secondo Tacchinardi era la mentalità che, oggi, è venuto un po' meno rispetto al passato: "Cosa differenzia la Juve dalle altre squadre? La mentalità. Nessuno ce l’aveva come noi, tutte le domeniche eravamo dei martelli. Mi ricordo che tanti giocatori appena arrivati, da Henry a Miccoli, da Di Vaio a Zambrotta, dicevano “Ma qui c’è pressione anche negli allenamenti”, la stessa pressione che poi ritrovavi nelle partite. A livello mentale eravamo anni luce distanti rispetto a questa Juve: la squadra attuale deve ritrovare la mentalità che avevamo noi. Penso che il cordone ombelicale si sia rotto con gli addii di Buffon e Chiellin. Dopo la sconfitta a Lisbona contro il Benfica ho sentito Locatelli dire in tv “Abbiamo tirato fuori le palle solo negli ultimi 15 minuti”. Nella mia Juve ti asfaltavano: le palle le dovevi tirare fuori dal 1° luglio al 30 giugno, gli allenamenti erano a 2000 all’ora, tutti che spingevano come animali, tutti che volevamo vincere anche le partitelle, però batterci era tremendamente difficile".