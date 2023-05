Tesoretto Salernitana per Boulaye Dia, c’entra il… Villarreal

Un "crack" di stagione Boulaye Dia, il quale si è preso per mano la Salernitana. L'attaccante arrivò in prestito solo a inizio stagione e da quel momento non si è più fermato, siglando 15 gol in 30 partite. Una vera e propria sorpresa, con i granata che godono anche da un punto di vista economico. Perché l'attaccante potrebbe sia restare a Salerno un altro anno che chiedere la cessione alla ricerca di una piazza più importante, con il club che ci andrebbe comunque a guadagnare grazie al Villarreal.