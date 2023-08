Udinese-Juventus, probabili formazioni e dove vederla in tv

Nella Juve che in questa stagione sarà senza coppe, possibile l'impiego di Szczesny tra i pali. Difesa tutta brasiliano da con Danilo, Bremer e Alex Sandro, anche se non è da sottovalutare, se non per oggi per il futuro, l'impiego di Gatti. Spazio poi a Weah, Miretti, Locatelli, Rabiot e Cambiaso a centrocampo. Saranno Chiesa e Vlahovic i terminali offensivi.

La partita odierna tra Udinese e Juventus che andrà in scena dalle 20:45 allo stadio dei friulani, potrà essere seguita in diretta tv e streaming dagli appassionati di calcio e tifosi delle due squadre.

La sfida, infatti, verrà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN. Per seguire il match sarà necessario abbonarsi a DAZN, scaricando poi l'app su smart tv, oppure su console di gioco come Xbox e PlayStation, o attraverso dispositivi come Google Chromecast, Amazon Fire TV Stick e TIMVISION Box. Per chi possiede sia DAZN che Sky ci sarà la possibilità su Sky di vedere il match su Zona DAZN.