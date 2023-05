Udinese-Napoli alle 20:45, De Laurentiis: “Maxi schermo al Maradona e prezzo simbolico”

La gara infrasettimanale tra Udinese e Napoli resta alle 20:45 di giovedì. Al Maradona sarà presente un maxi schermo per l'occasione.

Udinese-Napoli confermata per le 20:45 di giovedì sera 4 maggio. La notizia l'ha data il prefetto partenopeo Palomba a seguito dell'incontro tecnico in Prefettura: "Non è previsto al momento spostamento della gara. A Udine è in corso un vertice di ordine pubblico".

La gara, quindi, resta per la data stabilita ma a Napolisi stanno studiando blocchi del traffico nel centro storico per mercoledì e giovedì quando arriverà il momento di fare festa per il terzo scudetto della storia del club.

In vista di tale vento, anche il presidente Aurelio De Laurentiis ha rilasciato alcune parole: "Maxi schermo al Maradona? Abbiamo dovuto istituire un prezzo simbolico di 5 euro, identico per ogni settore, le vendite stanno iniziando per gli abbonati. È chiaro che dedotti i costi, il risultato economico verrà devoluto in beneficenza, è chiaro che il Questore e il Prefetto hanno dato il via a un’implementazione dei servizi per la sicurezza ed è chiaro che tutti ci auguriamo di accompagnare il Napoli verso il traguardo agognato. E’ chiaro anche che quella mini festa che era in programma domenica scorsa, la riproporremo domenica prossima con la Fiorentina".