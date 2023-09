Verona-Atalanta, probabili formazioni e dove vederla in tv

Tutto pronto per Verona-Atalanta, gara valida per la sesta giornata di Serie A. Nel primo turno infrasettimanale della stagione, la squadra allenata da Marco Baroni sfiderà l'Atalanta di Gian Piero Gasperini. Il club di casa arriva all'appuntamento del "Bentegodi" da un punto nelle ultime tre gare (ottenuto contro il Bologna) e dalla sconfitta per 1-0 a "San Siro" contro il Milan. L'Atalanta invece, dopo la sconfitta di Firenze ha trovato la giusta linea: due vittorie consecutive. La prima contro il Rakow in Europa League, la seconda contro il Cagliari in Serie A (in entrambe le occasioni i nerazzurri hanno vinto per 2-0).