Cagliari-Milan, probabili formazioni e dove vederla in tv

Stefano Pioli invece, con ogni probabilità si affiderà al turnover per la sfida in Sardegna, valida per la sesta giornata di Serie A. Con Sportiello in porta, Florenzi e Theo saranno i terzini mentre Thiaw e Tomori dovrebbero comporre la linea centrale di difesa. In mezzo al campo, possibile una maglia da titolare per Adli con Loftus-Cheek e Reijnders. In avanti si va verso il tridente composto da Chukwueze, Pulisic e Okafor.