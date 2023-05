Verona-Empoli sono pronte a darsi battaglia nel lunch match delle 12:30 di oggi, domenica 28 maggio, per la 37esima giornata di Serie A. Grande attesa per la gara dato che l'Hellas va a caccia di punti salvezza, specie dopo il k.o. dello Spezia contro il Torino di sabato sera. I due allenatori hanno scelto le formazioni titolari che scenderanno in campo.

Verona-Empoli, le formazioni ufficiali

Il Verona di Zaffaroni alla ricerca di punti per la salvezza si affida a Montipò tra i pali ma soprattutto alla forza di Djuric in attacco con Tameze e Ngonge in sostegno. Magnani, Hien e Cabal saranno i difensori. Terracciano, Veloso, Sulemana, Depaoli in mezzo.