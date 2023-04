Verona-Napoli, scontri tra tifosi: arrivano Daspo per 24 ultras

Le conseguenze per gli ultras dopo i fatti risalenti allo scorso 15 agosto in occasione della gara tra Hellas e Napoli.

DASPO - Da quanto si apprende dall'Ansa, "i provvedimenti applicati vanno da un anno per otto tifosi senza precedenti, a due per altri sei tifosi, tre anni per uno, cinque per altri quattro e sette per due. Per altri tre tifosi, già destinatari di Daspo, è scattato l'aggravamento dai 4 ai 7 anni".