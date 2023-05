Verona, Zaffaroni: “Contro l’Atalanta umili ma con coraggio”

Vigilia di campionato per il Veronadi mister Zaffaroni che ha presentato in conferenza stampa la sfida delicata contro l'Atalanta di domani. L'allenatore dell'Hellas non ha nascosto la "delusione" per la mancanza di contemporaneità tra la gara dei suoi e quella dello Spezia (che gioca domenica col Lecce) in chiave salvezza.