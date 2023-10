Vucinic nei guai: condannato a due anni. Il motivo

Brutte notizie per Mirko Vucinic. L'ex attaccante di Roma, Lecce e Juventus, infatti, è stato condannato dal Tribunale di Lecce a due anni di reclusione - con il beneficio della sospensione della pena - per evasione fiscale. L'accusa è dichiarazione infedele. Secondo l'accusa, il montenegrino non avrebbe dichiarato al fisco una cifra vicina ai sei milioni di euro. Il periodo di riferimento sarebbe quello tra il 2014 e il 2017, quando Mirko Vucinic giocava con l'Al-Jazira negli Emirati Arabi. La condanna ha riconosciuto anche il risarcimento all'Agenzia delle Entrate, che si era costituita come parte civile. Sono già stati sequestrati beni e immobili all'ex calciatore.