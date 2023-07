Zola: “Kvara il nuovo Best. Scudetto? L’Inter…”

L'ex fuoriclasse e ora vicepresidente della Lega Pro ha commentato le vicende del massimo campionato italiano in vista della prossima stagione.

Parere illustre in vista della prossima stagione di Serie A ma non solo da parte di Gianfranco Zola. Magic Box, ora anche vicepresidente della Lega Pro, ha parlato a La Gazzetta dello Sport sottolineando le grandi emozioni vissute nella passata annata grazie al Cagliari, tornato in A, e al Napoli, fresco di scudetto, ma si è anche concentrato sul campionato 2023-24.