Genoa, Gilardino: “In B nulla è scontato, raccogliamo frutti del nostro lavoro”

Dopo il roboante successo di ieri contro il Cosenza, il Genoa pensa alla prossima gara di campionato che vedrà la vice capolista ospitare la Ternana. Il tecnico Alberto Gilardino ha rimarcato la prestazione convincente dei suoi ragazzi contro i calabresi battuti 4-0: "Abbiamo fatto la partita giusta. Non c’è nulla di scontato in B e una volta sbloccato il risultato è stato tutto più facile anche se il Cosenza alla fine del primo tempo ha preso una traversa. Ma è l’unica palla gol che gli abbiamo concesso. Faccio i complimenti a tutti i ragazzi. Hanno risposto alla grande. Raccogliamo il lavoro fatto. Gudmundsson è fondamentale e va lasciato libero. George Puscas bene, ma sono felice anche per l’esordio di Accornero".