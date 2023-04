Ascoli-Südtirol, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Si sfideranno alle 14 Ascoli e Südtirol per la sfida importante del campionato di Serie B, valida per la 33esima giornata.

Ascoli-Südtirol si sfideranno oggi, sabato 15 aprile 2023 alle ore 14 per la 33esima giornata di Serie B. Gara molto importante per entrambe le squadre.

Ascoli-Südtirol, le ultime I padroni di casa dell'Ascoli allenati da Breda si dovrebbero affidare a Forte e Dionisi in attacco con Mendes in loro sostegno. Saranno soprattutto loro tre a provare a sfondare la forte difesa dei rivali. In mezzo al campo Collocolo, Buchel e Proia mentre in difesa Leali in porta.

Nel Südtirol di Bisoli spazio a Odogwu e Mazzocchi in attacco. Curto; Rover, De Col, Tait e Lunetta dovrebbero giocare in mezzo al campo. In difesa, invece, davanti a Poluzzi ci saranno Celli, Zaro, Masiello, Curto.

Probabili formazioni e dove vederla in tv — La partita tra Ascoli e Südtirol si giocherà, come detto, oggi sabato 15 aprile 2023 alle ore 14 per la 33esima giornata di Serie B. Per seguire live in diretta tv e streaming il match ci saranno diverse opzioni.

Gli appassionati potranno vedere la gara del torneo cadetto con DAZN, Helbiz Live e Sky. In questa ultima modalità anche in streaming con Sky Go.

Di seguito le probabili formazioni della gara nel dettaglio:

ASCOLI (4-3-1-2): Leali; Donati, Botteghin, Quaranta, Giordano; Collocolo, Buchel, Proia; Mendes; Forte, Dionisi. Allenatore: R. Breda.

SUDTIROL (4-4-2): Poluzzi; Celli, Zaro, Masiello, Curto; Rover, De Col, Tait, Lunetta; Odogwu, Mazzocchi. Allenatore: P. Bisoli.