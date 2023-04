Bari, Antenucci sogna la A: “Sempre pensato a fare doppio salto. Ci proveremo”

Intervenuto in conferenza stampa, l’attaccante del Bari Mirco Antenucci ha parlato del finale di stagione e della voglia di conquistare la doppia promozione con la maglia biancorossa. Al momento la formazione di mister Mignani è al terzo posto in classifica e dunque giocherebbe i playoff.

ANALISI - "Da qui alla fine mancano cinque gare che vanno affrontate senza fare progetti. Noi stiamo bene sia psicologicamente sia fisicamente e dobbiamo fare il nostro percorso senza pensare alle altre, non mi piace fare polemiche, ma sicuramente una squadra retrocessa dalla A come il Genoa ha più pressioni di una neopromossa", le parole di Antenucci che si possono riascoltare anche sul sito ufficiale del club. "Nelle ultime dieci gare inizia un altro mini campionato, le squadre cercano di scoprirsi un po' meno e le sfide diventano più difficili".

PERSONALE - "Quattro anni fa ho intrapreso una sfida importante per la mia carriera, in Serie C sarei venuto solo per il Bari e l'ho sempre detto. Sinceramente immaginavo questo dal primo giorno e pensavo di poter fare il doppio salto, siamo contenti di poter vivere questo momento e ci proveremo fino alla fine".

FUTURO - "Il prossimo anno vorrei continuare a giocare, il percorso da direttore sportivo l’ho voluto fare per approfondire questo mondo e iniziare a formarsi e vedere cosa c’è oltre al calcio giocato. Restare a Bari? Nel calcio sono stato scottato, non credo nella riconoscenza in questo mondo, se uno rimane in un posto è perché merita e può dare una mano alla squadra. Non nego che mi piacerebbe restare".