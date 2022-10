Bari-Brescia, le probabili formazioni e dove vederla

Bari-Brescia si giocherà oggi, sabato 1 ottobre 2022 alle ore 14 per la settima giornata di Serie B . Scontro importante tra la formazione di Mignani e quella di Clotet. Padroni di casa ben messi in classifica con 12 punti all'attivo. Ospiti che se la passano anche meglio avendone ottenuto 15. La sfida è a tutti gli effetti il big match di giornata.

La partita tra Bari e Brescia in programma questa sera alle 14 per la settima giornata di Serie B potrà essere vista dagli appassionati del campionato cadetto in diretta tv e live streaming su DAZN, Sky e Helbiz Live.