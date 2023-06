Bari-Cagliari, chi dirigerà la finale playoff Serie B

Pareggio e palla al centro all'andata della finale playoff di Serie B. Tra Cagliari e Bariè regnato l'equilibrio con la lancetta della bilancia che, ogni tanto, pendeva più dal lato dei galletti che da quello dei padroni di casa. In ogni caso il verdetto finale che andrà in scena domenica sera al San Nicola, giorno 11 giugno, sarà diretto dall'arbitro di Torre Annunziata Marco Guida. Aiutato dagli assistenti Giallatini e Preti, oltre che dal quarto uomo Doveri. Al Var andrà Fabbri, mentre in Avar vi sarà Dionisi. È questa la designazione arbitrale comunicata dell'AIA per l'ultimo grande match di questi playoff di Serie B.