Bari, Caprile: “Vogliamo la promozione diretta, tutto è ancora possibile”

Le parole del portiere dei galletti, il quale ambisce al secondo posto con annessa promozione diretta

Intervenuto ai microfoni di RadioBari, Elia Caprile si è espresso sulle possibilità promozione alla portata del Bari. Il portiere si è reso protagonista di una super stagione e sogna di arrivare in Serie A senza passare dai playoff: "Quella del Genoa è una squadra molto forte, che ha investito tanti soldi. Già essere a 6 punti da loro vuol dire tanto per noi. Mancano 5 partite, secondo me può ancora succedere di tutto".

Successivamente, l'estremo difensore del Bari rilascia anche qualche parola riguardante la prossima sfida di campionato contro il Pisa: "È una bella quadra, con ottime individualità. In questa fase stanno faticando un pò ma non dobbiamo farci influenzare dal loro ultimo periodo di forma". Il match avrà luogo all'Arena Garibaldi, prossima domenica 23 aprile per la 34esima di Serie B.

Vincere per ambire alla promozione diretta, perdere per concentrarsi sui playoff. Sono due le possibilità per il Bari, il quale occupa la terza posizione in classifica a quota 57 punti con un gap di 6 lunghezze dal Genoa. Non sono ammessi errori, quindi, per la squadra di Michele Mignani.