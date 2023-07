Bari, Cheddira tra i candidati al Pallone d’Oro marocchino

Grande soddisfazione per l'attaccante, che è stato inserito tra i candidati al Moroccan Golden Ball accanto a nomi quali Ziyech, Hakimi ed En-Nesyri

Una stagione fuori da ogni logica per Walid Cheddira, che tra Coppa Italia, campionato e Mondiale è stato tra le migliori sorprese dello scorso anno. Per questo motivo, il numero 11 del Bari è stato inserito tra i candidati alla vittoria del Pallone d'Oro marocchino. Il Moroccan Golden Ball. Come evidenziato da lacasadic.com, si tratta di un premio organizzato dalla testata giornalistica TFT Morocco il quale riconosce il miglior giocatore marocchino dell’anno. Tra i candidati annoveriamo calciatori del calibro di Ziyech, Hakimi ed En-Nesyri. Beh, adesso anche Cheddira.