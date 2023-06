Bari, chi potrebbe sostituire Mignani in caso di addio

Sono ore frenetiche in quel di Bari. Archiviata la delusione playoff, il club pensa al futuro e lo fa anche il suo tecnico, Michele Mignani, non convinto di voler continuare alla guida dei galletti. Forse per una delusione troppo grande o per i rapporti non molto idilliaci con la tifoseria, ma la posizione del tecnico è al momento in bilico. Per cui, chi potrebbe sostituirlo in caso d'addio anticipato? Secondo quanto riportato dal Quotidiano di Puglia, i possibili sostituti sono tre: Fabio Caserta e Luca D'Angelo. Il ds del Bari Polito monitora la situazione che si sbloccherà entro la prossima settimana.