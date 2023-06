Bari, quale futuro per i giocatori in prestito

E i prestiti? Chi resta e chi no al Bari anche la prossima stagione: possibilità anche salto in Serie A per Folorunsho

Smaltita la delusione playoff in casa Bari si comincia a progettare il futuro. Il club rimarrà ancora nelle mani di Luigi De Laurentiis e primo nodo di mercato sarebbe quello legato ai prestiti. Chi resta? Chi sarà acquistato? Chi andrà via? Tutte domande a cui servirà una risposta per dare il definitivo via al calciomercato del club pugliese. Il primo sarà Michael Folorusho, ormai famoso per quel gol mancato in finale contro il Cagliari. L'italo-nigeriano è di proprietà del Napoli e - rispetto ad altri - una permanenza sarebbe certamente più semplice da raggiungere. A meno che non si decida di farlo tornare in suolo partenopeo e scommetterlo in Serie A.