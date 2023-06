Bari, delusione per Esposito: “É stata la sconfitta peggiore della mia carriera”

La delusione è cocente. Anche per chi non è stato tra i volti titolari ogni domenica, anche per chi è solo in prestito come Sebastiano Esposito: "Questa è la peggiore sconfitta della mia carriera - ha scritto il 20enne tramite social -. È come una ferita, che però continua a sanguinare. Non meritavamo di perdere, almeno non in questo modo. Non lo meritavate voi (rivolgendosi ai tifosi, ndr), che ci avete sempre sostenuto e spinto a crederci, che ci avete accompagnato in questo percorso". Perché il Bari aveva giocato la sua partita, tentato di non accontentarsi del pareggio (che lo avrebbe comunque mandato in A), ma poi la beffa.