Bari, Di Cesare: “Più facile smettere, ma mi voglio dare un’altra possibilità”

Valerio DiCesare, capitano del Bari, ha deciso di continuare per un'altra stagione e di posticipare la data d'addio al calcio giocato al prossimo anno. Lo avevamo riportato nei giorni scorsi ed oggi è arrivata l'ufficialità da parte dello stesso giocatore. Il 40enne ha lanciato un messaggio tramite comunicato del club: "Quel maledetto 11 giugno è un pensiero costante (finale playoff persa), sono rimasto lì per giorni e probabilmente una parte di me rimarrà li. Ma proprio i fatti mi danno la spinta per ripartire. Rivivere le sensazioni dei giorni prima della partita, vedere la città colma di tifosi con le maglie indosso è il mio pensiero fisso oggi".