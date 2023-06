Bari, è deciso: Di Cesare non si ritira e rimane un ultimo anno

Un sogno, quello di riportare il Bari in Serie A, svanito solo in finale di playoff poche settimane fa all'ultimo minuto contro il Cagliari. Ma capitan DiCesare non molla. Secondo quanto riportato da Il Quotidiano di Puglia, il difensore grande volto dei galletti avrebbe deciso di posticipare l'addio al calcio di un altro anno, proprio nel tentativo di agguantare l'obiettivo promozione la prossima stagione. Perché l'ormai 40enne era deciso ad appendere gli scarpini al chiodo proprio al termine dell'annata, ma voleva farlo col sorriso. E allora, secondo la fonte, proverà a stringere i denti e ritenterà il prossimo anno. Di fatti ha un contratto fino a giugno 2024 e per il Bari non sarà un peso fino ad allora.