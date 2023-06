Bari, è caccia al portiere: nel mirino Desplanches

Il Bari è alla ricerca di un portiere dopo l'addio, sempre più probabile, di Elia Caprile. Ai galletti serve uno di quei titolari di cui ci si può fidare ad occhi chiusi ma che sia anche giovane e di ottima prospettiva. Rientra in questa speciale lista di candidati il nome del talentuoso portiere del Vicenza, Sebastiano Desplanches, il quale - secondo quanto riportato da Sky Sport - è però molto ambito anche da altre squadre. Sia in Italia che all'estero (Dalla Spagna c'è interessato il Real Betis Siviglia). Su tutte ci sarebbe il Bologna, il quale vorrebbe acquisire l'estremo difensore per poi girarlo in prestito in Serie B e puntarvici una volta sicuri delle sue capacità.