Bari, sirene dalla Serie A per il portiere Elia Caprile

Sembra lontano da Bari il futuro di Elia Caprile, grande rivelazione di stagione della squadra di Michele Mignani. Se i galletti sono arrivati fino in fondo sia nella regular season che nei playoff, un grazie è da rivolgere proprio al talentuoso estremo difensore che potrebbe finire in Serie A. Il classe 2001 sarebbe entrato nei radar dell'Empoli come sostituto del partente Vicario (che andrà al Tottenham). Ma non solo direzione Castellani, anche il Torino avrebbe espresso il proprio interesse tramite sondaggio. La sensazione è che si possa scatenare un'asta di mercato, vedremo.