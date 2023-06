Bari, Mignani verso la conferma

Il tecnico va verso la conferma anche per la prossima stagione, l'ultima da contratto (30 giugno 2024)

Il Bari ricomincia ancora una volta da Michele Mignani. L'allenatore è stato confermato anche per il prossimo anno, con la società che deve ancora limare gli ultimi dettagli. La fumata bianca dovrebbe arrivare prossima settimana. Il tecnico, forse colpito dall'eccessiva delusione playoff, aveva usato parole quasi "d'addio" nella scorsa conferenza, facendo presagire scenari particolarmente complicati per i galletti. La caccia al mister si è infatti scatenata nei giorni scorsi, con i nomi più caldi che sembravano essere quelli di Marco Baroni e Filippo Inzaghi, entrambi uscenti rispettivamente da Lecce e Reggina (ancora non confermato). Ma la scelta sembra esser ricaduta ancora su Mignani, al terzo anno di mandato.