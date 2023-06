Bari, Folorunsho: “Quel tiro sul palo all’87’ avrebbe potuto cambiare tutto”

Un tiro che avrebbe potuto cambiare tutto, si. Lo ricorda - e come dimenticarlo - Michael Folorunsho riguardo la sconfitta di ieri contro il Cagliari: "C’è tanta delusione. Ho passato la sera a pensare a quel tiro, a quel palo che avrebbe cambiato tutto - ha scritto tramite i propri profili social -. Ma questa cosa ci legherà per sempre. Siamo stati un'unica cosa. E il ricordo non svanirà mai". Con orgoglio e a testa alta, il Bari scivola in finale playoff e rimane in Serie B anche per la prossima stagione. Dopo il terzo posto nella regular season, solo complimenti per Mignani e giocatori.