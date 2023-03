Bari-Frosinone, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Squadre in campo oggi alle 16:15 per la gara del campionato di Serie B.

Bari-Frosinone, big match di Serie B tra la terza in classifica e la capolista. Si gioca oggi, sabato 11 marzo 2023 alle 16:15 al San Nicola. Gara speciale e dall'alto tasso tecnico e agonistico con le due formazioni che si stanno rivelando tra le migliori del campionato cadetto.

Bari-Frosinone, le ultime Il Bari di mister Mignani è terzo in classifica con 49 punti e sfida la capolista Frosinone, prima con 61 lunghezze. Un big match in piena regola al San Nicola con l'atmosfera che sarà infuocata.

I padroni di casa si affideranno con ogni probabilità ad Antenucci con Cheddira in attacco con Bellomo a sostegno come trequartista.

Per i ciociari di Grosso, tridente formato da Caso, Mulattieri e Insigne in avanti per provare a scardinare la difesa rivale.

Probabili formazioni e dove vederla in tv — La partita tra Bari e Frosinone si giocherà, come detto, oggi sabato 11 marzo 2023 alle ore 16:15 al San Nicola di Bari. La gara di Serie B potrà essere vista in diverse modalità in tv e in streaming.

La sfida della 28esima giornata di Serie B sarà trasmessa in diretta in tv su Sky Sport. Gli utenti Sky potranno seguire la partita anche sull'app Sky GO. La partita verrà trasmessa anche su DAZN e Helbiz Live e in pay-per-view su OneFootball.

Sky, DAZN e Helbiz Live daranno modo di vedere il match, ovviamente, anche in streaming.

Di seguito le probabili formazioni nel dettaglio:

BARI (4-3-1-2): Caprile; Pucino, Di Cesare, Vicari, Mazzotta; Maita, Maiello, Benedetti; Bellomo, Cheddira, Antenucci. All. Mignani.

FROSINONE (4-3-3): Turati; Sampirisi, Lucioni, Ravanelli, Cotali; Rohden, Boloca, Garritano; Insigne, Mulattieri, Caso. All. Grosso.