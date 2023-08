Bari, il nuovo rinforzo in attacco arriva dalla Serie A

C'è ancora qualcosa da sistemare in attacco per il Bari. Nonostante siano arrivati ben due attaccanti solo in questa sessione di mercato - Nasti e Menez - Michele Mignani vuole andare sul sicuro e chiudere per un altro rinforzo nel reparto offensivo. Secondo quanto riportato dalla Repubblica edizione Bari, nel mirino dei galletti ci sarebbe ancora una volta l'attaccante del Monza Davide Diaw. Vecchio pallino dei galletti che a questo giro potrebbe concretizzarsi vista la volontà del calciatore di vestire biancorosso e gli ottimi rapporti con il club brianzolo. In teoria dovrebbe essere il sostituto di Cheddira in caso d'addio, ma secondo la fonte potrebbe arrivare in qualunque caso.